Турция приостановила авиасообщение с Казахстаном

Решение вступило в силу 21 марта, с 20.00 по времени Нур-Султана.Турция расширила число стран, с которыми она приостанавливает авиасообщение из-за пандемии коронавируса. В новом списке оказался и Казахстан, говорится в сообщении Главного управления гражданской авиации страны, передает baigenews.kz

Как сообщило Главное управление гражданской авиации, к числу стран, с которыми приостанавливается авиасообщение, добавлены Кувейт, Бангладеш, Монголия, Украина, Косово, Марокко, Ливан, Иордания, Казахстан, Узбекистан, Оман, Словения, Молдавия, Джибути, Экваториальная Гвинея, Канада, Индия, Венгрия, Гватемала, Польша, Кения, Судан, Чад, Филиппины, Латвия, Перу, Шри-Ланка, Эквадор, Нигер, Тунис, Алжир, Кот-д’Ивуар, Финляндия, Ангола, Чехия, Доминиканская Республика, Камерун, Черногория, Колумбия, Северная Македония, Мавритания, Непал, Португалия и Панама. Кроме того, в этот список власти Турции добавили непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра и Тайвань.

Решение вступило в силу 21 марта, с 20.00 по времени Нур-Султана.

Ранее Турция ввела приостановила авиасообщение и ввела запрет на въезд из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Египта, Ирака, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, КНР, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Республики Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швейцарии, Швеции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались.

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