Турция возобновляет авиасообщения с Казахстаном

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27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией, сообщает zakon.kz.
Ранее, в связи с ситуацией по распространению COVID- 19, с 5 августа 2020 года турецкой стороной были введены ограничения на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.
Министерством проведена работа с турецкой стороной по вопросу снятия ограничений на рейсы между двумя странами. Так, по информации авиационных властей Турции, вопрос снятия ограничений координируется с Министерством здравоохранения Турции и учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкой стороной было принято решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и Турции и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.
COVID-2019 в Казахстане
104718 - зарегистрированно
92598 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3346 - в Костанайской области