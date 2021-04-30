Туристский сбор введут в Казахстане: Токаев подписал новый закон

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам туристской деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности», — говорится в сообщении.

Поправки предусматривают, что государство должно предоставлять инвестиционные преференции бизнесменам, строящим объекты на приоритетных туристских территориях

Приоритетная туристская территория — территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканской карты туристификации. Приоритетная туристская территория создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма. Также на данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны (снижение порогового значения по приоритетным инвестпроектам, более высокий порог стоимости проекта при возмещении затрат инвестора).

Кроме того, предлагается введение туристского взноса для иностранцев. Ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты — правительством.

Законом также предусматривается наделение дополнительными компетенциями уполномоченного и иных государственных органов в связи с внедрением новых мер господдержки туристского сектора, таких как возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве объектов туристской деятельности и объектов придорожного сервиса, возмещение части затрат при приобретении автотранспортных средств в туристских целях и оборудования для развития горнолыжных курортов, а также субсидирование туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета. Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов, возмещение провозной платы за билет на самолет детям в составе турпакета (Kids Go Free).

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