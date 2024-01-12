Турникеты демонтируют в школах Костаная

Как сообщили в отделе образования Костаная, установка электронных проходных с дополнительной функцией «Умная столовая» была произведена в 13 школах города.

Установку проводили в рамках меморандума на бесплатной основе.

«Договор об оплате за использование программного обеспечения «Умная столовая» ТОО «СПК НОРД» заключил только с поставщиками питания в школах. С родителями никаких договоров по эксплуатации карт фирма не заключала. Соответственно, правового основания у ТОО «СПК НОРД» на наложение штрафа на родителей за утерянные карточки нет. Обращаем внимание родителей, что оставшиеся на картах деньги, необходимо использовать до 24 января 2024 года», — сообщили в отделе образования Костаная.

В 13 школах демонтируют турникеты. При этом в отделе образования отметили, что будет объявлен конкурс на установку турникетов.

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