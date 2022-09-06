Турнир памяти ветеранов органов внутренних дел состоялся в Узункольском районе

27 августа текущего года в с. Узунколь Узункольского района было проведено мероприятие в честь памяти ветеранов органов внутренних дел Агайдарова Касена Садыковича и Агайдарова Марата Садыковича, а также приурочено к 30-летию Казахстанской полиции. Инициаторами данного мероприятия были ФСО «Динамо» и ОП Узункольского района. На данный турнир были приглашены ветераны ДП Костанайской области, сотрудники отделов полиции Мендыкаринского, Сарыкольского районов.

На мероприятии присутствовали дети и родственники братьев Агайдаровых, а также присутствовали руководители силовых структур, аким Узункольского района Аужанов А.К., председатель Узункольского районного суда Кисыкова Ж.Б. и прокурор Узункольского района Сагнаев А.Н. Мероприятие открыл первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Чернявский В.В. Участие в турнире по мини-футболу приняло шесть команд, которые были поделены на две подгруппы. Игры проходили на мини-футбольных площадках с. Узунколь и с. Ершовка. Финальные игры были сыграны на футбольном поле с. Узунколь. За первое место в турнире боролись сильнейшие команды, но удача улыбнулась хозяевам турнира.

По итогам турнира по мини-футболу определились следующие победители:

1 место ОП Узункольского района

2 место Ветераны ДП Костанайской области

3 место Ветераны г. Рудный

В номинациях награждены следующие участники турнира: лучший вратарь — Баксараев П.Н., лучший защитник — Ашмухамедов М., лучший игрок — Умирбеков С., лучший нападающий — Ералиев М.К. Участники турнира были награждены кубками, медалями и ценными призами. По окончании соревнований был организован праздничный обед от семьи Агайдаровых, на который были приглашены всех спортсмены, принявшие участие в турнире. Семья Агайдаровых поблагодарила ФСО «Динамо» и ОП Узункольского района за организацию и проведение данного турнира по мини-футболу в честь памяти братьев Агайдаровых, где предложила проводить данный турнир ежегодно.

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