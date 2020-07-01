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Тушат лесной пожар в Костанайской области

Фото пресс-службы ДЧС

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934 - в Костанайской области

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На территории Костанайской области в Карабалыкском районе в 1 км от села Талды на участке Михайловского учреждения лесного хозяйства продолжается тушение лесного пожара.  Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

Горит сухая трава на площади 13 гектаров и 3,6 гектаров лесных околков. В ликвидации огня задействованы 18 работников и 9 единиц техники Михайловского учреждения лесного хозяйства, а также один человек и единица техники добровольного пожарного формирования ТОО. Благодаря слаженным и оперативным действиям лесников угрозы распространения огня удалось миновать.

Жертв и пострадавших нет. Предположительная причина пожара- неосторожное обращение с огнем.

«Пожар — беда для каждого из нас. Основными причинами природных пожаров являются: брошенные окурки, спички, разведение костров, сжигание мусора.
Осознавая важность этого вопроса, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям призывают граждан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, а также проявлять бдительность, и в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать по телефону «101». Ведь предупредить пожар гораздо легче, чем бороться с ним», — отмечают в департаменте по ЧС области.

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