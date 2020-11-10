Тушили больше пяти часов. Подробности пожара в Федоровской ЦРБ

Больше пяти часов ушло у костанайских спасателей, чтобы справиться с огнем и потушить возгорание чердачного перекрытия здания Федоровской районной больницы.

Лишь в 00:10 часов работы на месте происшествия были закончены. К борьбе с огнем были привлечены 45 сотрудников службы пожаротушения ДЧС Костанайской области и 12 единиц техники.

По предварительным данным общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Причину случившегося установят специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС.В результате инцидента никто не пострадал.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, были успешно эвакуированы все пациенты и сотрудники больницы. Всего более 50 человек, четверо тяжёлых больных из реанимации.

«Никто не пострадал. Пациенты Федоровской райбольницы: послеоперационные, беременные и родившие, а так же, нуждающиеся в наблюдении транспортированы в Костанайскую областную больницу. В том числе реанимационные больные. Пациенты, готовящиеся к выписке перевезены для ночёвки в местный интернат. Федоровская подстанция скорой помощи усилена бригадой скорой из Костаная. Пожар локализован в 21:34 часов»,- сообщили в ведомстве.

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