Творческие катера, фестиваль, челлендж. Программа празднования дня города в Костанае

Фото из открытых источников
Программу празднования Дня города предоставила пресс-служба акимата Костаная.
|Мероприятия в онлайн – режиме
|1.
|Челлендж «Welcome to Kostanay»
|17 августа
|2.
|Творческое интервью «Я эту землю Родиной зову» (поэты, писатели Костанайского края)
|3.
|Викторина по истории города «Тарих таразысы»
|18 августа
|4.
|Литературный квест «Читающий город – процветающий город»
|5.
|Виртуальная экскурсия «Тұғыры — төрде»
|19 августа
|6.
|Литературный марафон «Родной земли многоголосье»
|7.
|Фестиваль песен о Костанае «Меңің Қостанайым»
|21 августа
|8.
|Конкурс видеороликов «Костанай. Версия 1.4.2»
|Мероприятия в офлайн – режиме
21 августа
|9.
|Концертная программа «Туған күніңмен, Қостанай»
(передвижная сцена)
|19.00
|10.
|Концертная программа «Тобыл жағасында»
(творческие катера на реке Тобол)
|11.
|Трансляция программы «Костанай -142» на ТВ «Кабельные сети», «Алау», «Qostanai», социальные сети
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