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Творческие катера, фестиваль, челлендж. Программа празднования дня города в Костанае

Фото из открытых источников

Программу празднования Дня города предоставила пресс-служба акимата Костаная. 

 Мероприятия в онлайн – режиме
1.      Челлендж  «Welcome to Kostanay» 17 августа
2.      Творческое  интервью «Я эту землю Родиной зову» (поэты, писатели Костанайского края)
3. Викторина  по истории города «Тарих таразысы»

 

 18 августа

 
4. Литературный квест «Читающий город – процветающий город»

 
5. Виртуальная экскурсия «Тұғыры — төрде»

 

 19 августа
6. Литературный марафон «Родной земли многоголосье»

 
7. Фестиваль песен о Костанае «Меңің Қостанайым» 21 августа
8. Конкурс видеороликов «Костанай. Версия 1.4.2»
Мероприятия в офлайн – режиме

21 августа
9. Концертная программа «Туған күніңмен, Қостанай»

(передвижная сцена)

 19.00
10. Концертная программа «Тобыл жағасында»

(творческие катера на реке Тобол)
11. Трансляция программы «Костанай -142» на ТВ «Кабельные сети», «Алау», «Qostanai», социальные сети

 

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