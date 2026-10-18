«Ты становишься своим персонажем»: в Костанае актёры с нарушениями зрения представили комедию





В библиотеке имени Толстого театр «Көзайым» представил спектакль «Я и ты». Посмотреть комедийную постановку собрались несколько десятков зрителей.

За основу спектакля взяли рассказ Михаила Зощенко «Аристократка», дополнив его эпизодами, написанными художественным руководителем и режиссёром театра Юлией Липской.

Коллектив появился год назад по её инициативе при общественном объединении «Мир Нашими Глазами». В труппе семь человек, все имеют нарушения зрения.

По образованию Юлия Липская — педагог-дефектолог. Она работала с детьми и взрослыми, сама увлекается театром, а теперь помогает участникам осваивать актёрское мастерство и сценическое движение.

По словам режиссёра, отдельного внимания требует работа над мимикой и жестами. Актёры учатся передавать эмоции улыбкой, движением бровей, поворотом или жестом руки.

Для Оксаны Одинцовой «Я и ты» стала второй постановкой. Она с детства увлекалась творчеством и сразу решила присоединиться к театру, когда узнала о его открытии. В новом спектакле актриса сыграла волевую даму на выданье.

«Ты становишься своим персонажем, и уже забывается все. Ты не обращаешь на то внимание, что ты видишь или не видишь, ты просто воплощение своей героини», — рассказала Оксана.

Александр Норвайша исполнил роль Ивана Ивановича, который пытается произвести впечатление на даму, но оказывается в неловком положении. По его словам, актёрство помогает чувствовать себя увереннее.

«Сначала, когда смотришь текст, страшно немножко. Думаешь, ого, тут столько написано, это не выучить! Потом, поняв суть этой пьесы, все проще становится намного», — поделился актёр.

Среди зрителей были и те, кто впервые познакомился с театром, и посетители предыдущих спектаклей. Андрей Зелевский отметил рост коллектива, а Жанат Жукупова рассказала, что особенно её впечатлили исполнители ролей сына и матери.

В «Көзайым» стараются выбирать комедии, чтобы зрители могли отдохнуть и посмеяться. Коллектив открыт для новых участников — главное, чтобы было желание играть.

Похожую инициативу теперь планируют развивать и в Рудном.

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