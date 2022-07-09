Тысяча к одному. Реальный курс тенге к доллару назвал экономист

Тысяча тенге за доллар – реальный курс на текущий момент и ситуация на Каспийском трубопроводе здесь абсолютно не причем.
Так считает экономист Айдархан Кусаинов. По его словам, тенге еще два года назад необходимо было отпустить. Уже в 20 году его курс к доллару должен был превышать 500 тенге независимо от всяких внешних факторов и геополитики. Искусственное сдерживание только создает иллюзию стабильности и разрушает экономику, говорит экономист. И считает не только ошибкой, но даже глупостью попытки Нацбанка через интервенции сдерживать нацвалюту, передает Atameken Business.
Только за последние полгода на это потрачено около 3 млрд долларов, а за два года – почти 20 миллиардов. Если тенге отпустить, экономика встанет на реальные рельсы. Страна займется повышением производительности, а люди по-настоящему озадачатся поиском доходов. И это, в свою очередь, станет реальным укреплением всей экономики.
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