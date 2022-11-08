Тысячам казахстанцев простят кредиты

В некоторых случаях жители Казахстана могут рассчитывать на частичное или даже полное прощение кредита, но критерии очень строгие.

Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает Экспресс К. В ответе на запрос депутатов от Ассамблеи народа Казахстана по работе микрофинансовых организаций отмечается рост проблемных кредитов.

Так, к 1 октября 1 343 600 казахстанцев были должны МФО 416 млрд тенге по беззалоговым потребительским кредитам. При этом с начала года доля займов с просрочкой свыше 90 дней выросла на 18,8%, составив 71,3 млрд тенге. В долговую яму попали 434,2 тысячи заемщиков.

«Значительный рост проблемных беззалоговых потребительских микрокредитов приходится на сегмент онлайн-микрокредитования. Так, количество проблемных заемщиков по беззалоговым потребительским онлайн-микрокредитам до 50 МРП выросло на 15,8% — до 380 тысяч человек, что составляет 88% от общего количества проблемных заемщиков в МФО», — отмечается в письме.

Вместе с тем агентство реализует меры по снижению доли проблемных микрокредитов. По состоянию на 1 октября под эти действия попали 285,5 тысячи заемщиков. Полностью или частично прощена задолженность 66,4 тысячи заемщиков на сумму 585 млн тенге, по неустойке (штрафам, пене) — 756 млн тенге. Также реструктурированы микрокредиты на сумму 15,3 млрд тенге со списанием неустойки в размере 4,8 млрд тенге.

Эта работа продолжится и далее. До конца года планируется частичное прощение задолженности на 800 млн тенге для 107 тысяч заемщиков. В очереди на полное прощение — 28 тысяч заемщиков с общей суммой 600 млн тенге. Также грядет реструктуризация проблемной задолженности на 33,1 млрд тенге для 432 тысяч заемщиков.

Однако стоит понимать, что прощение кредитов — экстраординарное решение, которое принимается редко и только при определенных обстоятельствах.

Во-первых, как пояснили Экспресс К в агентстве, в 99% случаев прощение происходит, когда заемщик потерял доход либо трудоспособность и более не может выполнять свои обязательства.

Во-вторых, прощение возможно, только когда выплачена большая часть займа: условно говоря, при долге в 1 млн тенге заемщик выплатил уже 900 тысяч. Также отметим, что частичное прощение касается пеней и штрафов, полное — остатка основного долга.

Как пояснили в АРРФР, решение о прощении долга принимается самой микрокредитной организацией, при этом зачастую это происходит при ходатайстве со стороны агентства — после соответствующего обращения самого заемщика.

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