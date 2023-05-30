Тысячи детей в Казахстане получат из Нацфонда лишь 150 долларов. Почему их не разрешат потратить по своему желанию

Что случилось. В 2024 году, с запуска проекта «Нацфонд – детям», достигшие совершеннолетия подростки получат на спецсчета всего около 150 долларов. Министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев предложил использовать эту сумму для первоначального взноса за жильё в банке, и копить дальше. Снять эти небольшие деньги на другие цели не позволят.

Контекст. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Послании от 1 сентября 2022 года предложил отчислять 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Средства можно будет потратить на учёбу в Казахстане или за рубежом, либо приобрести на них жильё исключительно на территории РК. Проект запустят в 2024 году, передает informburo.kz

Счета детям будут открывать автоматически, деньги на них будут начислять ежегодно 1 января. Выплаты будут производить в долларах. По предварительным подсчётам Минфина, за 18 лет ребёнок накопит 3500 долларов. Средняя сумма начислений за год составит 150-160 долларов (по нынешнему курсу – 66 тысяч тенге). По достижении 18 лет средства на счёте будут сохраняться в течение пяти или 10 лет. Если их за этот период не используют, деньги переведут на пенсионный счёт.

Что делать детям, которые получат выплату только один раз. В кулуарах правительства журналисты обратили внимание министра финансов, что множество 17-летних граждан страны с запуском проекта в следующем году получат на спецсчета всего лишь 150 долларов. Этой суммы не хватит ни на образование, ни тем более на жильё.

«Законопроект сейчас находится на обсуждении в парламенте. Если какие-то будут предложения, мы рассмотрим. Но базово заложено, что эти деньги будут предусмотрены на образование и улучшение жилищных условий. У нас есть механизмы, можно в «Отбасы банке» как первоначальный взнос (внести. – Авт.) и дальше накапливать. Механизмов много«, – ответил Ерулан Жамаубаев.

Он напомнил, что когда казахстанцам разрешили использовать пенсионные накопления, многие выводили средства через различные схемы. По словам вице-премьера, к хорошему это не привело. В итоге в стране выросли цены на жильё.

Журналисты отметили, что средства выводили те граждане, у которых их было в достаточном количестве, а сейчас речь идёт о некрупной сумме.

«В Нацфонде ресурсы ограничены. Мы должны их рационально использовать. И то те доходы, которые мы получим… А если не получим? А если не будет доходов? Сами представляете? Завтра настанет кризис и не будет вообще доходов в Нацфонде. Нужно подумать. Это же всё-таки социальный проект. Мы не можем определённым лицам больше дать, другим меньше. У всех дети одинаковые, поэтому распределение будет справедливым», – заявил Ерулан Жамаубаев.

Почему это важно знать. По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в Казахстане насчитывалось 136,7 тысячи мальчиков и 129,6 тысячи девочек 16 лет. При запуске проекта «Нацфонд – детям» в стране будет около 266,3 тысячи совершеннолетних, которым начислят на спецсчета примерно по 150 долларов. В Минфине не предусматривают случаи использования средств на иные цели, даже если сумма накоплений будет незначительной. В феврале этого года во время презентации проекта на это обратили внимание депутаты. Очевидно, что 150 долларов не позволят человеку значительно обогатиться – на эту сумму без собственных вложений (они могут быть не у каждого) сложно даже просто провести ремонт в квартире. Возможно, при рассмотрении законопроекта парламентарии учтут это и смогут внести соответствующие коррективы.

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