Финансист Нурлан Кужахметов, заявил, что в Едином накопительном пенсионном фонде Казахстана (ЕНПФ) хранятся 37 миллиардов тенге, которые уже давно можно было бы вернуть наследникам, но за этими деньгами никто не приходит, передает Finratings.kz

По данным фонда, почти 150 тысяч человек оставили пенсионные накопления после смерти, однако их наследники не подали документы, чтобы получить положенное. И все, что нужно это оформить наследство через нотариуса. Пока никто не предъявил права, средства остаются на счете. Однако в будущем государство может через суд признать их невостребованными.

Среди тех, кто тоже имеет право на эти деньги:

Около 60 тысяч уехавших за границу, так как эти люди больше не живут в Казахстане, но все еще имеют счета в ЕНПФ. Даже если они сменили гражданство, они все равно могут подать заявление на возврат.

Примерно 56 тысяч человек достигли пенсионного возраста, но по какой-то причине не оформили пенсию, но они могут в любой момент обратиться за выплатами.

Если человек умер, а его родственники не подали на наследство, это также можно исправить, обратившись к нотариусу.

Что нужно сделать, чтобы получить деньги?

Проверьте наличие счета, если ваш родственник скончался, узнайте, были ли у него накопления в ЕНПФ.

Обратитесь к нотариусу, ведь именно он оформляет право на получение пенсионных накоплений по наследству.

Подача заявления в ЕНПФ с нотариальными документами можно подать запрос на перевод средств.

Не важно, где вы живете, так как забрать накопления можно даже если вы не гражданин РК или проживаете за рубежом.

Почти четверть миллиона человек могут прямо сейчас вернуть около 70 миллионов долларов, но многие просто не знают о своем праве. Не упустите шанс, так как возможно, часть этих денег принадлежит именно вам или вашим близким.

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