Как сообщил аким Костаная Марат Жундубаев, по состоянию на 1 августа у нас 28 тысяч квадратных метров брусчатки уложено на тротуары.
В этом году , по его словам, всего будет выложено больше 50 000 квадратных метров брусчатки.
«Это очень большой объем. Сейчас вы видите какая работа проводится. По ул. Тәуелсіздік завершено, ул.Гоголя, по пр.Абая сейчас работаем, в парках работаем. То есть мы меняем на новую брусчатку там, где необходимо. Еще раз хочу подчеркнуть то, что по пр.Аль-Фараби меняется пешеходное полотно. Это тоже необходимость. 15 лет лежала брусчатка. Да, где-то в каких-то местах неплохая была, но в любом случае надо, мы единым комплексом идем. По разным программам. Если вы заметили на «детском мире» «Пиваторий» был. Предприниматель пошел к нам навстречу. Мы без суда демонтировал его. Какой «пиваторий» может быть прям там? Убрали, сделали общественное пространство больше», — отметил аким Костаная.
