В Казахстане удваивается объём льготного ипотечного кредитования по государственным программам «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» — с нынешнего уровня до 500 миллиардов тенге. Эти меры направлены на повышение доступности жилья и поддержку граждан с различными категориями занятости.
Кроме того, возобновляется программа «Әскери баспана», которая ежегодно позволит обеспечить жильём около 7 тысяч семей военнослужащих .
Для стабилизации цен на рынке недвижимости и прогнозируемости инвестиций со строительными компаниями будут заключены офтейк-контракты. Эти договоры предусматривают фиксированные цены на жильё сроком на три года, что создаст устойчивые условия для развития строительного сектора и позволит гражданам приобретать жильё по прозрачной и стабильной стоимости.
Власти отмечают, что реализация этих мер станет важным шагом к формированию долгосрочной жилищной политики, ориентированной на социальную справедливость и устойчивое развитие строительной отрасли.
