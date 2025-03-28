В министерстве напомнили, что с 25 марта 2025 года в Казахстане начали действовать обновленные правила регистрации абонентских устройств сотовой связи.
Ранее в МЦРИАП предупреждали, что 24 марта в стране введут списки с белыми, серыми и черными смартфонами.
Теперь в Министерстве цифрового развития сообщили о решении предоставить дополнительный 60-дневный срок для регистрации устройств, ввезенных ранее, но еще не проданных.
В «белый список» будут включены устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных. «Серый список» предназначен для аппаратов, статус которых требует дополнительной проверки, однако им временно разрешено работать в сети в течение 30 дней. В «черный список» попадут устройства с некорректным IMEI — таким устройствам доступ к сотовой связи будет навсегда заблокирован.
«Это означает, что до 25 мая 2025 года бизнес и граждане могут легализовать такие устройства на портале https://kz-imei.kz», — говорится в сообщении.
«Эти изменения касаются только тех мобильных устройств, которые были ввезены на территорию страны после указанной даты. Все телефоны, которые уже функционировали в сетях мобильной связи Казахстана до 25 марта, автоматически включаются в «белый список» и продолжают работать без каких-либо ограничений», — уточнили в Минцифры.
В соответствии с новыми требованиями, все устройства, впервые ввозимые в Казахстан, подлежат обязательной верификации в международной базе данных GSMA, а также в государственных налоговых и таможенных системах.
Процедура проверки охватывает соответствие устройства заявленным характеристикам, законность его ввоза, наличие сопроводительных документов, а также сверку IMEI-кода с базой данных украденных, утерянных или заблокированных устройств.