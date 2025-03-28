Ранее в МЦРИАП предупреждали, что 24 марта в стране введут списки с белыми, серыми и черными смартфонами.

Теперь в Министерстве цифрового развития сообщили о решении предоставить дополнительный 60-дневный срок для регистрации устройств, ввезенных ранее, но еще не проданных.

В «белый список» будут включены устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных. «Серый список» предназначен для аппаратов, статус которых требует дополнительной проверки, однако им временно разрешено работать в сети в течение 30 дней. В «черный список» попадут устройства с некорректным IMEI — таким устройствам доступ к сотовой связи будет навсегда заблокирован.

«Это означает, что до 25 мая 2025 года бизнес и граждане могут легализовать такие устройства на портале https://kz-imei.kz», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с 25 марта 2025 года в Казахстане начали действовать обновленные правила регистрации абонентских устройств сотовой связи.

«Эти изменения касаются только тех мобильных устройств, которые были ввезены на территорию страны после указанной даты. Все телефоны, которые уже функционировали в сетях мобильной связи Казахстана до 25 марта, автоматически включаются в «белый список» и продолжают работать без каких-либо ограничений», — уточнили в Минцифры.

В соответствии с новыми требованиями, все устройства, впервые ввозимые в Казахстан, подлежат обязательной верификации в международной базе данных GSMA, а также в государственных налоговых и таможенных системах.

Процедура проверки охватывает соответствие устройства заявленным характеристикам, законность его ввоза, наличие сопроводительных документов, а также сверку IMEI-кода с базой данных украденных, утерянных или заблокированных устройств.