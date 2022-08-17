Тысячи учителей физкультуры могут остаться без работы в Казахстане

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В Казахстане тысячи учителей физкультуры оказались под угрозой увольнения.
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Причиной тому стали изменения в приказе министра просвещения о госстандартах образования.
Об этом сообщили в Казахстанском отраслевом профсоюзе работников образования и науки, передает informburo.kz
«Теперь классы нельзя делить на группы при преподавании урока физической культуры. Это приведёт к сокращению численности работающих педагогов. Тысячи учителей физкультуры могут остаться без работы», – говорится в сообщении.
Для профсоюза такое решение стало неожиданным: ещё в мае 2022 года Минпросвещения уверяло педагогов, что с начала нового учебного года в казахстанских школах введут раздельное обучение по физической культуре и технологии по гендерному принципу.
«Профсоюз обратился в Министерство просвещения с предложением в кратчайшие сроки разрешить ситуацию. Мы надеемся, что нам не придётся прибегать к иным формам защиты прав трудящихся, предусмотренных законом», – сообщили в профсоюзе.
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