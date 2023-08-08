Тысячи умерших и иностранцев числились в очереди на жилье в Казахстане

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В Казахстане выявили более 230 тысяч нарушений среди очередников на жилье из государственного жилищного фонда. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бауыржан Кабдол, передает Tengrinews.kz.
МИИР совместно с Министерством цифрового развития провело анализ списка очередников. Поводом для проверки послужили жалобы казахстанцев, которые заявили, что многие стоящие на учете уже имеют в собственности жилье.
Анализ выявил, что:
- 96,1 тысячи очередников имели жилье за последние пять лет;
- 533 очередника не являются гражданами Казахстана;
- у 91,4 тысячи очередников место прописки не совпадает с регионом, где те стоят в очереди;
- 29 тысяч человек — без прописки;
- 15,6 тысячи — числятся умершими по базе.
В результате из 647 тысяч очередников 232 тысячи потенциально не соответствуют требованиям законодательства и, по предварительным данным, могут быть исключены из очереди на бесплатное жилье.
«Акиматы начнут снимать с очереди граждан, имеющих несоответствия. Вследствие этого действительно нуждающиеся продвинутся в очереди», — пояснил Бауыржан Кабдол.
По его словам, акиматы должны ежегодно проводить «чистку» списка очередников, чтобы минимизировать подобные нарушения. Как не проходящие по критериям граждане попали в очередь, спикер не уточнил.