У 0,4% вакцинированных в Казахстане возникли ожидаемые побочные реакции

По данным медицинской информационной системы, у 0,4% людей после вакцинации против Covid-19 зарегистрированы ожидаемые местные и общие реакции, сообщила заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул, передает informburo.kz

По её словам, эти реакции проявляются в виде гриппоподобных симптомов, подъёма температуры, кратковременного подъёма артериального давления, покраснения на месте инъекции, болезненности на месте инъекции.

«На сегодня есть модуль вакцинации. Медицинские работники ПМСП регистрируют ожидаемые реакции в данном модуле. Это не только реакции, зарегистрированные в течение первых 30 минут после вакцинации. Это реакции в течение первых трёх дней. Согласно нашим нормативным документам, проводится наблюдение за пациентами. Если пациент также сам оповестил участкового врача, эти сведения заносятся в медицинскую информационную систему. Не всегда пациенты могут информировать о своих неблагоприятных проявлениях, но тем не менее, таких грозных зарегистрированных осложнений не выявлено», – отметила спикер Манар Смагул.

Заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева напомнила, что реакция организма на вакцину зависит от различных факторов: от генетических особенностей организма, от того, что человек ел накануне вечером и перед вакцинацией. Говорить, что у молодых проходит с реакцией, а у взрослого населения – без реакции, нельзя, отметила она.

«Есть реакция или нет реакции – это не значит, что антитела не будут вырабатываться. Это не показатель. Мы говорим, у вас могут быть реакции. Но если они есть, это тоже считается нормой», – добавила Ляззат Ералиева.

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