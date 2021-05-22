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У 2,5 тысяч человек выявили «красный» статус в приложении Ashyq при проверке на входе в заведения

Фото из открытых источников

Более 2,5 тысячи человек с «красным» статусом выявили с помощью приложения Ashyq, сообщает МИА «Казинформ».

«По стране выявлено более 2,5 тысяч человек с «красным» статусом, то есть, это те люди, которые болеют, у них есть положительный ПЦР-тест. Они об этом знали, но при этом пытались улететь либо войти в кафе. Цифры, на самом деле, внушительные. 2,5 тысяч человек пытались войти в заведение, где люди сидят, есть скопление», – сообщил директор департамента цифровых решений МЦРИАП Бекболат Молдабеков.

Он пояснил, что, по алгоритму системы Ashyq, когда пользователь сканирует или вводит ИИН, его данные моментально передаются в базу Минздрава и запрашивают статус по ПЦР-тесту.

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