У 6-месячного малыша обнаружили коронавирус в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
14238 - зарегистрированно
8829 - выздоровевших
70 - летальных случаев
215(+5) - в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. Об этом сообщает оперштаб.
В городе Житикара COVID-19 подтвержден у мужчины 1987 года рождения, а также у 33-летней женщины и ее полугодовалого ребенка. Данные лица являются близкими контактами с ранее заболевшими пациентами.
В городе Аркалык с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализирован мужчина 1951 года рождения, который был обследован по контакту с ранее инфицированной супругой, прибывшей из города Нур-Султан.
Во всех случаях проведены противоэпидемические мероприятия — уточнение круга контактных, изоляция больных, дезинфекционные мероприятия.
Состояние больных удовлетворительное, лечение проводится согласно утвержденного протокола.
По состоянию на 12.06.2020 года в области выявлено 214 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 155 человек.