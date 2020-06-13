У 6-месячного малыша обнаружили коронавирус в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. Об этом сообщает оперштаб.

В городе Житикара COVID-19 подтвержден у мужчины 1987 года рождения, а также у 33-летней женщины и ее полугодовалого ребенка. Данные лица являются близкими контактами с ранее заболевшими пациентами.

В городе Аркалык с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализирован мужчина 1951 года рождения, который был обследован по контакту с ранее инфицированной супругой, прибывшей из города Нур-Султан.

Во всех случаях проведены противоэпидемические мероприятия — уточнение круга контактных, изоляция больных, дезинфекционные мероприятия.

Состояние больных удовлетворительное, лечение проводится согласно утвержденного протокола.

По состоянию на 12.06.2020 года в области выявлено 214 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 155 человек.

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