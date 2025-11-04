По данным ДП столицы, в августе неизвестные, представившись «сотрудниками полиции и Нацбанка», убедили пенсионера, что его квартиру якобы пытаются переоформить и выставить на торги, сообщает rus.baq.kz

Под предлогом «сохранности имущества» мужчину фактически вынудили продать жильё и перевести вырученные средства на «безопасный счёт», запретив рассказывать о происходящем даже родственникам. Деньги он передал курьеру.

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности оперативно установили и задержали 23-летнего подозреваемого. При нём изъяли похищенные 39 млн тенге и вернули владельцу. Фигурант водворён в ИВС, начато досудебное расследование по факту мошенничества.

В полиции отмечают, что с начала года в столице зарегистрировано свыше трёх тысяч случаев интернет-мошенничества; чаще всего жертвами злоумышленников становятся граждане старше 50 лет. Правоохранители призывают не сообщать третьим лицам личные и банковские данные, а при получении подозрительных звонков немедленно завершать разговор и обращаться в службу 102.

