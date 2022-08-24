У акима Костаная новый пресс-секретарь

Информацию о назначении в своем аккаунте инстаграм разместил руководитель аппарата акима Костаная Максим Моргунов.
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Распоряжением акима города с 24 августа Шуленов Мажит Максутович назначен советником акима города — пресс-секретарем.
Имеет стаж госслужбы более 11 лет. Он будет осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации.
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