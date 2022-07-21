У акима Костаная новый заместитель

Информацию распространила пресс-служба акимата Костаная.

Распоряжением акима города Костаная от 15 июля 2022 года Каширбеков Бахыт Серикбаевич назначен на должность заместителя акима города Костанай.

Стаж государственной службы более 11 лет, на руководящих должностях 6 лет.

Начал трудовую деятельность в 2002 году бухгалтером Карабалыкского районного отдела образования.

В 2003 году поступил на государственную службу.

С 2003 по 2007 годы работал главным специалистом Отдела образования Карабалыкского района.

С 2007 по 2010 годы начальник Отдела физической культуры и спорта Карабалыкского района.

С 2010 по 2016 годы в различных коммерческих структурах города Астаны.

С 2017 по 2022 годы работал на разных должностях в Департаменте занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана.

Будет осуществлять руководство в социальной сфере: курировать вопросы внутренней политики, образования, социальной защиты и занятости населения, здравоохранения, молодежной политики, общественных объединений, профсоюзов, ономастики.

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