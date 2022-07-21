У акима Костаная новый заместитель

Информацию распространила пресс-служба акимата Костаная.
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Распоряжением акима города Костаная от 15 июля 2022 года Каширбеков Бахыт Серикбаевич назначен на должность заместителя акима города Костанай.
Стаж государственной службы более 11 лет, на руководящих должностях 6 лет.
Начал трудовую деятельность в 2002 году бухгалтером Карабалыкского районного отдела образования.
В 2003 году поступил на государственную службу.
С 2003 по 2007 годы работал главным специалистом Отдела образования Карабалыкского района.
С 2007 по 2010 годы начальник Отдела физической культуры и спорта Карабалыкского района.
С 2010 по 2016 годы в различных коммерческих структурах города Астаны.
С 2017 по 2022 годы работал на разных должностях в Департаменте занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, город Астана.
Будет осуществлять руководство в социальной сфере: курировать вопросы внутренней политики, образования, социальной защиты и занятости населения, здравоохранения, молодежной политики, общественных объединений, профсоюзов, ономастики.
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