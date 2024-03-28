У акимов в Казахстане появятся новые полномочия

«Сейчас идет второй пакет поправок, после принятия которого будут действительно кардинальные перемены. Во-первых, все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам, и для того, чтобы ими управлять, нужно будет водительское удостоверение категории А1. Соответственно, эти все мопеды мы будем ставить на учет и регистрировать», — заявил Игорь Лепеха.

По словам замминистра, на сегодняшний день водители мопедов практически не несут никакой ответственности.