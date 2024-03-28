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У акимов в Казахстане появятся новые полномочия. Об этом сегодня в кулуарах Сената сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Сейчас идет второй пакет поправок, после принятия которого будут действительно кардинальные перемены. Во-первых, все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам, и для того, чтобы ими управлять, нужно будет водительское удостоверение категории А1. Соответственно, эти все мопеды мы будем ставить на учет и регистрировать», — заявил Игорь Лепеха.
По словам замминистра, на сегодняшний день водители мопедов практически не несут никакой ответственности.
«В этом пакете еще одна очень важная норма: у акимов будут полномочия по регулированию деятельности самокатов, они могут свои какие-то дополнительные правила устанавливать – где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение», — пояснил он.