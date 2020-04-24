У аркалыкчанки с диагнозом «коронавирус» повторный анализ на КВИ оказался отрицательным

Фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
2416 - зарегистрированно
604 - выздоровевших
25 - летальных случаев
38 - в Костанайской области
«Национальный центр экспертизы» по Костанайской области выдал второй результат по госпитализированной женщине с диагнозом коронавирусная инфекция из города Аркалык 1972 года рождения, сообщает оперативный информационный штаб.
Результат отрицательный.
В настоящее время больная находится на лечении согласно первого положительного результата на COVID-19.
Следует отметить, что все последующие результаты могут быть как отрицательные так и положительные, в зависимости от состояния здоровья пациента, его иммунитета и получаемого лечения.
Согласно протокола лечения, перед выпиской из больницы, у пациентки будут дважды взяты анализы на КВИ. При двукратном устойчивом отрицательном анализе, она будет выписана из больницы.