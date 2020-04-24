У аркалыкчанки с диагнозом «коронавирус» повторный анализ на КВИ оказался отрицательным

«Национальный центр экспертизы» по Костанайской области выдал второй результат по госпитализированной женщине с диагнозом коронавирусная инфекция из города Аркалык 1972 года рождения, сообщает оперативный информационный штаб.

Результат отрицательный.

В настоящее время больная находится на лечении согласно первого положительного результата на COVID-19.

Следует отметить, что все последующие результаты могут быть как отрицательные так и положительные, в зависимости от состояния здоровья пациента, его иммунитета и получаемого лечения.

Согласно протокола лечения, перед выпиской из больницы, у пациентки будут дважды взяты анализы на КВИ. При двукратном устойчивом отрицательном анализе, она будет выписана из больницы.

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