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У более 150 многодетных матерей в Костанае незаконно взималась оплата госпошлины

ru.sputniknews.kz

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Прокуратурой города Костанай защищены права многодетных матерей награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күмiс алқа», проведен анализ законности взимания государственной пошлины с них.

Многодетные матери освобождены от уплаты государственной пошлины, при выдаче им паспортов и удостоверений личности, согласно статье 622 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежей в бюджет».

Однако, несмотря на это уполномоченными органами при оказании услуг, со 165 многодетных матерей взималась оплата государственной пошлины.Мерами надзора нарушенные права многодетных матерей восстановлены и им возвращены уплаченные денежные средства. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в адрес всех ЦОНов области направлены письма о недопущении взимания оплаты государственной пошлины с многодетных матерей.

Обращаем внимание многодетных матерей награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күмiс алқа», если при оформлении документов на выдачу паспортов или удостоверений личности с Вас взималась оплата государственной пошлины, то для возврата денежных средств, просим обращаться в Управление государственных доходов города Костанай по адресу  улица Мауленова, 21.

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