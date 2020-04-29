У дальнобойщика диагностирован коронавирус в Костанае

29 апреля в Костанайской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном информационном штабе.

В Костанае госпитализирован мужчина 1968 года рождения, гражданин республики Беларусь. Водитель международных грузоперевозок, следовал по маршруту Польша-Казахстан в город Костанай.

«При пересечении границы с Российской Федерацией, на автопереходе «Кайрак» был обследован методом бесконтактной термометрии, температура была в норме. По прибытию к пункту разгрузки, мужчина почувствовал слабость, ухудшение состояния здоровья, вызвал скорую помощь. Был госпитализирован в провизорный госпиталь города Тобыл. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19», — сообщили в оперштабе.

Контактов с населением при передвижении по территории Костанайской области, а также при разгрузке не имел.

В Житикаре у мужчины 1978 года рождения результат ПЦР исследования показал положительный результат. Мужчина является близким контактом с ранее зараженным пациентом. Из провизорного госпиталя данный гражданин переведен в инфекционное отделение Житикаринской больницы.

В обоих случаях проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 29 апреля в регионе подтверждено 45 случаев заболевания COVID-19.

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