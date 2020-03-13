У двух казахстанцев выявили коронавирус

У двух казахстанцев подтвердился коронавирус. Они прибыли из Германии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Как известно, мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза. Сегодня мы получили подтверждение у двух наших граждан. Они прибыли из Германии, у них выявлен коронавирус. Они госпитализированы в инфекционный стационар в Алматы. Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют себя хорошо. Принимаются все необходимые меры», — сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Вчера, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. Заболеванием охвачено больше 126 тысяч человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление, где заявил о реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются.

«Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ», — обещал Президент.

Ранее главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин сообщил, что по прогнозам первый случай коронавируса в Казахстане может быть зарегистрирован с 11 по 16 марта. В случае его выявления, власти «сразу введут специальные мероприятия». Он уточнил, что текущий прогноз — математическое моделирование ученых. «Они разрабатывают, есть специальные формулы. Они делают прогнозы», — подчеркнул Бекшин.

По данным Минздрава на 11 марта, на мониторинг по всем категориям взято 4650 человек, из них по 1-й «а» категории — 1217, по 1-й «б» категории — 189, по 2-й категории — 3244 человека. Снято с наблюдения всего 676 человек.

По состоянию на 11 марта остаются под наблюдением всего 3974 человека.

На 11 марта госпитализировано 90 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1-й «б» категории — 20 человек, по 2-й категории — 36 человек, по 3-й категории — 34 человека. Из числа госпитализированных 90 человек выписаны 52 человека. Остаются в стационаре 38 человек.

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