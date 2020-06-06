У двухлетнего ребенка обнаружили коронавирус в Костанае в Костанайской области

2 случая были зарегистрированы в городе Житикара, где коронавирусная инфекция подтвердилась у пенсионеров 1949 и 1952 года рождения. У данных граждан ПЦР анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшими. Об этом сообщает оперативный штаб.

В городе Костанай COVID-19 выявлен у ребенка 2018 года рождения, который был обследован по эпидпоказаниям. Лабораторные исследования показали положительный результат.

В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационары и получают соответствующее лечение согласно протоколу.

В очаге заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных.

По состоянию на 05.06.2020 года в регионе зарегистрировано 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них число выздоровевших 106 человек.

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