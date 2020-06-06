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У двухлетнего ребенка обнаружили коронавирус в Костанае в Костанайской области

rbc.ru

COVID-2019 в Казахстане

12511 - зарегистрированно

6903 - выздоровевших

52 - летальных случаев

198(+3) - в Костанайской области

2 случая были зарегистрированы в городе Житикара, где коронавирусная инфекция подтвердилась у пенсионеров 1949 и 1952  года рождения. У данных   граждан ПЦР анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшими. Об этом сообщает оперативный штаб. 
В городе Костанай COVID-19 выявлен у ребенка 2018 года рождения, который был обследован по эпидпоказаниям. Лабораторные исследования показали положительный результат.
В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационары и получают соответствующее лечение согласно протоколу.
В очаге заболевания специалистами проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных.
По состоянию на 05.06.2020 года в регионе зарегистрировано 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них число выздоровевших 106 человек.
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