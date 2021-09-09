У футболиста «Тобола» и сборной Казахстана обнаружили допинг. В клубе проводят внутреннюю проверку

У защитника национальной сборной Казахстана по футболу Руслана Валиуллина выявили положительный результат допинг-теста. Информацию подтвердили в пресс-службе Федерации футбола Казахстана, пишет informburo.kz

«Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идёт внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещённые вещества могли попасть в кровь футболиста», – сообщили в федерации. Подписывайтесь на наш Telegram-канал с новостями

Допинг-пробы у Руслана Валиуллина и у ещё одного футболиста клуба Сергея Малого взяли после ответного матча третьего раунда Лиги Конференций «Жилина» – «Тобол».

«Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2 сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана. Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела», – говорится в официальном сообщении.

Руслан Валиуллин оформил дубль в матче со сборной Украины. Встреча завершилась со счётом 2:2.

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