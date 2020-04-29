У граждан Казахстана появилась возможность получить ЭЦП удаленно, с использованием паспорта

Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо зайти на портал электронного правительства, в поле «Сервисы», из списка, необходимо выбрать «Получить ЭЦП удаленно». Далее нужно пройти стандартную процедуру по получению ключей.

Ознакомиться с процессом получения ЭЦП удаленно можно в пошаговой инструкции, которую можно скачать на странице получения ЭЦП — https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp

До настоящего времени при получении ЭЦП удаленно в некоторых случаях система не могла идентифицировать владельца документа из-за истекшего срока давности удостоверения, поэтому заявка пользователя отправлялась на модерацию, что требовало дополнительного времени.

Использование паспорта, как альтернативного документа, удостоверяющего личность, при получении ЭЦП в дистанционном формате облегчит прохождение идентификации, в том числе в случаях, когда завершился срок действия удостоверения личности.

Напомним, теперь в Казахстане получить электронную цифровую подпись можно дистанционно, пройдя автоматический процесс идентификации. На сегодня ЭЦП могут получить как физические, так и юридические лица. Таким образом, за период ЧП было выдано 274 тысячи ЭЦП.

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