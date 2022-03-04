У хозяина коровы, из-за которой произошло ДТП, водитель отсудил почти миллион

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Судом района Беимбета Майлина рассмотрено гражданское дело по иску А. к Б. о взыскании стоимости ущерба. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
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«В суде установлено, что 18 октября 2021 года в с. Айет ответчик Б. не выполнил требования по осуществлению надзора за сельскохозяйственным животным и допустил столкновение животного с автомобилем под управлением А. Истец А. обратилась в суд с иском к ответчику Б. с просьбой взыскать рыночную стоимость восстановления автомобиля в размере 844 185 тенге», — говорится в сообщении суда.
В ходе судебного заседания истец просила взыскать расходы, понесенные на услуги эвакуатора в размере 45 000 тенге.
Суд, исследовав материалы гражданского дела, удовлетворил иск в полном объеме.
Устно заявленное требование о взыскании 45 000 тенге за услуги эвакуатора судом не принято, поскольку не было оформлено в соответствии с процессуальным законодательством.
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