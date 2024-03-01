У казахстанцев появилась возможность накопить средства на обучение детей

С первого февраля казахстанцы получили новую возможность для инвестирования в будущее своих детей, благодаря запуску образовательного накопительного депозита»AQYL». Открыть его можно в Отбасы банке.

Депозит предлагает привлекательные ставки вознаграждения для вкладчиков. При сроке вложения на 3 года, предусмотрена ставка в размере 12% годовых, а для срока в 5 лет – 9,5% годовых.

«Вкладчик может иметь не более одного действующего депозита. Образовательный накопительный вклад AQYL защищен от взысканий государства и третьих лиц, также он застрахован в казахском фонде гарантирования депозитов. При получении гранта накопительный депозит можно будет закрыть и забрать всю сумму накоплений включая премию государства», — говорит директор Костанайского областного филиала АО «Отбасы банк» Асель Аскарова.

Размер обязательного первоначального взноса при открытии депозита — 3 МРП или 11 076 тенге. В дальнейшем, размер пополнений определяется самостоятельно. Депозит AQYL можно открыть несколькими способами: самостоятельно через мобильное приложение, либо через сервис видеосвязи на сайте банка или в любом отделении Отбасы банка.

«Если открыть депозит, и каждый месяц вносить на депозит по пять тысяч тенге, за весь период накопления он получит сумму — 1 миллион. Там будет вознаграждение — 12%, получается он накопит 2 млн,300 государственная премия будет начисляться 5% — это 1 млн. За весь период накопится — 5 миллионов, но это если каждый месяц будет накапливать по 5 тысяч тенге. За 17 лет», — сказал директор КФ.

Асель Аскарова привела и другой пример, если ребенку 6 лет, депозит откроется на 11 лет, если каждый месяц вносить по 11 тысяч тенге, то общая сумма вмсете с премией государства, ставкой вознаграждения , получится — 4 миллиона тенге. Цифры приблизительные, сделать точные расчёты можно в любом филиале Отбасы банка.

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