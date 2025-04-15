В страховых компаниях разъяснили LS ситуацию с задержками при оформлении полиса автовладельцами.

В нескольких страховых компаниях подтвердили неисправности.

С 14 апреля наблюдаются дополнительные технические сбои, включая затруднения с авторизацией пользователей. Поскольку вся работа по оформлению ОГПО ВТС невозможна без доступа к системе ЕСБД, текущие трудности испытывают все участники рынка, включая самих страховщиков. Специалисты отмечают, что государственное кредитное бюро, регулятор и технические службы уже ведут комплексные работы по устранению проблем. Однако подчеркивают, что точные сроки стабилизации данной ситуации пока не озвучены.

«С 7 апреля при расчете стоимости страховки учитывается наличие штрафов у автовладельцев, которые регистрируются в едином реестре административных правонарушений (ЕРАП). Для интеграции ЕРАП с Единой страховой базой данных (ЕСБД) потребовались определенные технические доработки, в связи с чем на прошлой неделе наблюдались затруднения с оформлением полисов, так как база данных обрабатывала ответ дольше, чем обычно», – пояснили в страховой компании.

На данный момент, отметили в финорганизации, заключение договоров идет в штатном режиме.

«Однако периодически возникают сбои, которые влияют на работу сервисов», – резюмировали специалисты.

Напомним, что с 7 апреля в силу вступили изменения, касающиеся расчета коэффициентов при оформлении обязательного полиса. Теперь на стоимость напрямую влияют данные о серьезных нарушениях ПДД, а также водительский стаж. В результате для новичков и водителей с грубыми правонарушениями страхование подорожает.

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