У казахстанской вакцины новое название

Казахстанская вакцина «QazQovid-in» будет распространяться под новым названием, которое стало короче и проще для восприятия, передает alau.kz

Казахстанскую вакцину «QazQovid-in» будут распространять под другим торговым названием – «QazVac». Его сделали более коротким, чтобы препарат проще воспринимался людьми. Уже в конце апреля первые поставки этой вакцины получит склад «СК-Фармация». А оттуда начнется распределение препарата по регионам. Но как выяснилось, к обозначенному сроку ученые еще не завершат все назначенные исследования вакцины. Они будут продолжаться вплоть до середины лета.

«Точная дата завершения третьей фазы клинических исследований 9 июля 2021 года. После этого предстоит большая работа по обработке полученных данных от 3 000 добровольцев, которое займет примерно 20 календарных дней»,- пояснила Кунсулу Закарья, генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности на прошедшем брифинге в столице.

Безопасно ли в таком случае переходить к тотальной вакцинации людей? Ученые сообщили, что использовать вакцину можно после того, как пройдет половина испытаний третьей фазы клинических исследований, что и произойдет к концу апреля. А вот некоторые известные в мире вакцины от «ковида» запустили на рынок еще раньше — после прохождения только первой или второй фазы испытаний. Говоря о безопасности отечественной разработки, наши ученые приводят данные о побочных эффектах. До настоящего момента их не наблюдали. Вывод сделан после вакцинации добровольцев 1й и 2й стадий испытаний — это 244 человека. Действие препарата на еще 3000 испытуемых сейчас изучается. Но как сообщили ученые, состояние людей после прививки удовлетворительное. Также появились данные о противопоказаниях к «QazVac».

«Это низкий иммунный статус, иммунодефицит, заболевания печени, хронические заболевания на стадии обострения, беременность. В таких ситуациях вводить вакцину не рекомендуется. По возрастной группе вакцина применяется от 18 лет и выше без ограничения»,- рассказала Кунсулу Закарья.

«QazVac»стала 14-й вакциной во всем мире, которая дошла до третьей стадии клинических испытаний из 268 мировых разработок. Еще одна особенность нашего препарата — это низкая цена. «QazVac»- одна из самых дешевых вакцин в мире. Себестоимость одной дозы составляет всего 4 доллара 7 центов. Это 2000 тенге. Но эта цифра ожидаемо будет меняться при входе на рынок и старте массового запуска.

«У нас заключен договор с «СК-Фармация» на 2 миллиона доз вакцины. Первый месяц – 50 тысяч доз с поэтапным увеличением и переходом до максимальных 500 тысяч доз в месяц»,- сообщила генеральный директор НИИ.

Вместе с «QazVac»в Казахстане проводят разработку еще 4-х вакцин от коронавируса. Все пять платформ для испытаний были запущены одновременно, чтобы увеличить шансы на скорое получение качественного препарата. Но пока к выпуску готов лишь один из них.

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