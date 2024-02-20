У каждого ипотека, кредиты. Предприниматели, торгующие на тротуаре по улице Победы, просят оставить их на прежнем месте

В коридоре городского акимата сегодня многолюдно и шумно. Здесь собрались предприниматели с центрального рынка, которые занимают пешеходную часть по улице Победы. Еще в прошлом году городской акимат объявил, что торговый ряд будет демонтирован, поскольку их бутики стоят на тротуаре, а люди вынуждены ходить по проезжей части.

Уже первого апреля бизнесменов здесь быть не должно. Но, они просят оставить их на этом же месте.

«Мы стоим там уже 15 лет. У каждого ипотеки, кредиты, нам предлагают переехать в рынок «Саяхат», чтобы мы переехали в рынок «Саяхат» там нужна постоянная реклама, такое ощущение, как будто все для галочки. Мы туда переезжаем, и умираем потихоньку. Ну, это так», — говорит предприниматель Валерий Шнитко.

Предприниматели хотели сегодня поговорить с главой города. Но, вышел к ним руководитель отдела внутренней политики Олжас Дуйсеков, который объяснил, что акима на месте сейчас нет. Он попытался разъяснить людям ситуацию, и отметил, что другие места для торговли им предлагаются.

«Вас не просто оттуда перемещают, вам дают альтернативу. Пожалуйста размещайтесь переходите в другое место. Предложения будут даваться вместе с вами отрабатываться», — говорит руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков.

Однако предприниматели местом, которое им предлагают, недовольны, а некоторые даже уже пробовали там торговать.

«Я простояла на этом рынке три месяца, аренда была 80 тысяч тенге. Мне не нужно тепло это. Вы понимаете? Я вылетела в трубу. Я наторговала за месяц 20 тысяч тенге. Как я покрою все долги? Мне даже не нужно тепло», — говорит предприниматель Галина Кузьмина.

Вы уничтожаете нас, это сколько рабочих мест? — говорят предприниматели.

Как отметили в акимате Костаная, павильоны на улице Победы установлены незаконно, землю предпринимателям предоставили в краткосрочную аренду. И по закону расторгнуть с ними договор власти могут в любой момент.

«Вы должны понимать, то, что люди жалуются. Это не прихоть акимата, или акима города, будто мы решили, что предприниматели там торгуют и нам это не нравится. Жалобы, очень много поступают жалоб. Вы поймите, что мы живем в городе, и жалобы есть», — сказал Дуйсеков.

Руководитель отдела внутренней политики пообещал донести до акима города все пожелания, и организовать встречу, чтобы все вопросы они смогли задать напрямую ему.

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