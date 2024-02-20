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У каждого ипотека, кредиты. Предприниматели, торгующие на тротуаре по улице Победы, просят оставить их на прежнем месте

Фотография для новостиУ каждого ипотеки, кредиты. Предприниматели, торгующие на тротуаре по улице Победы, просят оставить их на прежнем месте

alau.kz

В коридоре городского акимата сегодня многолюдно и шумно. Здесь собрались предприниматели с центрального рынка, которые занимают пешеходную часть по улице Победы. Еще в прошлом году городской акимат объявил, что торговый ряд будет демонтирован, поскольку их бутики стоят на тротуаре, а люди вынуждены ходить по проезжей части.

Уже первого апреля бизнесменов здесь быть не должно. Но, они просят оставить их на этом же месте.

«Мы стоим там уже 15 лет. У каждого ипотеки, кредиты, нам предлагают переехать в рынок «Саяхат», чтобы мы переехали в рынок «Саяхат» там нужна постоянная реклама, такое ощущение, как будто все для галочки. Мы туда переезжаем, и умираем потихоньку. Ну, это так», — говорит предприниматель Валерий Шнитко.

Предприниматели хотели сегодня поговорить с главой города. Но, вышел к ним руководитель отдела внутренней политики Олжас Дуйсеков, который объяснил, что акима на месте сейчас нет. Он попытался разъяснить людям ситуацию, и отметил, что другие места для торговли им предлагаются.

alau.kz

«Вас не просто оттуда перемещают, вам дают альтернативу. Пожалуйста размещайтесь переходите в другое место. Предложения будут даваться вместе с вами отрабатываться», — говорит руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков.

Однако предприниматели местом, которое им предлагают, недовольны, а некоторые даже уже пробовали там торговать.

«Я простояла на этом рынке три месяца, аренда была 80 тысяч тенге. Мне не нужно тепло это. Вы понимаете? Я вылетела в трубу. Я наторговала за месяц 20 тысяч тенге. Как я покрою все долги? Мне даже не нужно тепло», — говорит предприниматель Галина Кузьмина.

Вы уничтожаете нас, это сколько рабочих мест? — говорят предприниматели.

Как отметили в акимате Костаная, павильоны на улице Победы установлены незаконно, землю предпринимателям предоставили в краткосрочную аренду. И по закону расторгнуть с ними договор власти могут в любой момент.

«Вы должны понимать, то, что люди жалуются. Это не прихоть акимата, или акима города, будто мы решили, что предприниматели там торгуют и нам это не нравится. Жалобы, очень много поступают жалоб. Вы поймите, что мы живем в городе, и жалобы есть», — сказал Дуйсеков.

Руководитель отдела внутренней политики пообещал донести до акима города все пожелания, и организовать встречу, чтобы все вопросы они смогли задать напрямую ему.

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