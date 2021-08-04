У каждой школы есть устав. Отмену школьной формы прокомментировали в управлении образования Костанайской области

В Минобразования страны постарались учесть эпидемиологическую и экономическую ситуацию в Казахстане, и приняли решение о том, чтобы еще на год отложить обязательное ношение школьной формы. Напомним, что в прошлом году ношение школьной формы тоже было необязательным, передает alau.kz
Как отмечают в областном управлении образования, все школы региона, а их почти 500, об этом решении уже оповещены.
«Данное решение вызвано санэпидтребованиями. Приобрести ту деловую одежду, которая по карману, которая удовлетворяет классические требования», — говорит пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.
Согласно этим изменениям, в течение следующего учебного года дети могут посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля. На это, кстати, представители управления образования обращают особое внимание. То есть родителям рекомендуют не отклоняться от делового стиля — юбки, блузы или сарафаны для девочек, и брюки с рубашками — для мальчиков.
«Единая школьная форма у нас прописана в уставе школы, родители соглашаются. В этом году на свое усмотрение, но в рамках делового стиля», — пояснила Анна Лазарева.
При этом, как подчеркивают в управлении образования области, если с родителей будут требовать ношение школьной формы, то они могут обратиться с жалобой в районные или городские отделы образования для решения проблемы.
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