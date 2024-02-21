У кого будет приоритет? Новая жилищная программа стартует в РК

Новую ипотечную программу в стране ждали давно. «9-20-25» стартует в марте. Правда, доступна она будет не всем, а лишь вкладчикам Отбасы банка, в том числе стоящим в очереди на жилье. Они же должны иметь здесь депозиты со сроком не менее 18 месяцев, минимальную сумму накоплений не менее 1 млн тенге на момент подачи заявки.

Возраст участников: от 18 до 63 лет включительно, и отсутствие жилья у самого участника программы, его членов семьи в течение последних 5 лет. А еще обязательно люди должны получить от Отбасы банка, как можно больше баллов.

«Как такового требования пока нет, эта программа только стартует, сейчас мы только будем видеть, какие клиенты будут подавать заявки, с какими депозитами. То есть здесь минимальные требования — это 18 месяцев с момента открытия и 1 млн тенге остаток на счету. Допустим, за срок дается по 5 баллов за каждый год, и за состав семьи, за имеющийся брак дается 10 баллов, за количество детей, вне зависимости от количества, за наличие детей, дается 50 баллов», — говорит главный специалист КФ «Отбасы банк» Ермек Козыбаев.

Причем, как отмечают специалисты, эти баллы очень важны. Именно по баллам, вернее, из тех, кто наберёт их большее количество, система и выберет участников ипотечной программы. Если количество баллов совпадет, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления. Что касается суммы кредитования, то она четко оговорена.

«В городе Костанай, областном центре, не более 18 млн тенге. очень важный момент. Что можно приобрести? Здесь нужно разбирать. В городах Алматы, Астана и областным центрах, таких как Костанай, будут приобретать только первичное жилье, в других городах, город Рудный, Лисаковск, Тобыл, там можно приобрести и вторичное жилье в том числе. приобретать первичное жилье и можно будут только на сайте «Баспана маркет», — сообщил Ермек Козыбаев.

Прием заявок для участия в программе стартует с 1 марта. С этого дня и до 30 апреля включительно казахстанцы смогут подать заявление только на портале otbasybank.kz. Время подачи заявки значения не имеет. Тем, кто пройдет отбор, после дается 40 рабочих дней, чтобы подать кредитную заявку, то есть доказать свою платежеспособность. При положительном одобрении займа, кредитная заявка будет действовать в течение 6 месяцев. За это время участник программы должен будет найти жилье, получить заем и выкупить его.

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