У кого будут отключать электричество?

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait»в Костанае с 24 по 28 июля с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 24 по 28 июля с 10:00 до 17:30 — Частный сектор: ул. Плеханова 37-92, 61/1-61/2, 63/1, ул. Рудненская 36-82, 36/1-36/14, 39/2-39/12,41/1-41/11, ул. Хакимжановой 87-99, ул. Целинная 33-45, ул. Строительная 41/1-41/12, 49, ул. Чернышевского 30-69, 59/1- 59/5, ул. Лесная 1-13, ул. Сибирская 16-71, 43/1-43/7, 45/2-45/8,49/1-49/6.

с 24 по 28 июля с 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Тухачевского 3-19, ул. Миляева 1-22, ул. Кравцова 2-33, ул. Иноземцева 3-22.

24 июля с 09:00 до 14:00 — ТОО «Гелиос», ТОО «ПТК-Содружество», ТОО «Астык- Трейд», ГЭК «Ветеран», ТОО «Стройсервис», ИП Лазаревич, ИП Приречная, ИП Пономарев, ИП Минигулова, СТО «АвтоБус».

26 июля с 10:00 до 18:00 — ИП Кожубаева, Спальный сектор: мкр. Аэропорт 6,7,8,9,10.

КТП-Кузнецова по пр. Абая 1р 27 июля с 10:00 до 18:00

КТП-Agrinet Development по ул. Уральская 42/1 27 июля с 10:00 до 18:00

КТП-Дуйсебаева по ул. Лермонтова 28/2 28 июля с 10:00 до 18:00

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