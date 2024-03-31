У кого колесо отлетело, у кого бампер. Костанайцы жалуются на плохое состояние дорог

После зимы некоторые участки пришли в негодность, и все больше походят на полосу препятствий. Везде сплошные ямы и выбоины, проехать по которым не просто. Так местные автолюбители описывают дороги в городе после зимы.

После таяния снега асфальтовое покрытие местами развалилось, а из- за этого машины постоянно ломаются.

«Я скажу одно, что у меня бампер. Он очень хрупкий, и я его за этот месяц три раза починил из-за наших дорог. Коротко и ясно. Особенно Леонида Беды, Баймагамбетова, и на КСК во дворах».

«Асфальт говорит «подожди меня». Состояние не очень во многих районах. По центру нормально. Улица Дощанова, мне кажется, самая проблемная, мне кажется».

«Дороги у нас в нашем регионе отвратительные. Это множество мест. Начиная под мостом, когда едешь на Береке, здесь. Абсолютно плохие дороги».

«На Каирбекова — Назарбаева огромная яма. Все машины туда влетают, останавливаются, потому, что у кого-то отлетел бампер, у кого-то колеса. У нас плохие дороги».

Вот это пересечение улиц Дощанова-Мауленова, еще летом прошлого года здесь проводили ремонтные работы, однако радость длилась недолго. Новый асфальт не продержался и года. На дороге образовались ямы. А покрытие местами просто начало крошиться. Чтобы не угодить в колею, водителям нередко приходится объезжать, выезжая порой на встречную полосу.

«Касательно правоповоротного съезда в районе «Кривого магазина» Дощанова-Мауленова. Участок был сделан в прошлом году. Скорее всего из-за движения большегрузных машин, трафик фур, грузовиков, в весеннее время года при обильных осадках дорожное полотно скорее всего не выдержало. Но данный участок будет устраняться подрядной организацией примерно в мае, в рамках гарантийных обязательств», — говорит главный специалист отдела ЖКХ Костаная Чингиз Омаров.

А вот еще один проблемный участок — улица Леонида Беды. На проезжей части сплошные ямы и ухабы. Правда, ее ремонтировали последний раз в 2017 году. В отделе ЖКХ отмечают, что межремонтный срок здесь уже прошел, и в этом году здесь планируют полностью заменить дорожное полотно, в рамках среднего ремонта.

«На счет улицы Баймагамбетова на сегодняшний день мы разрабатываем ПСД по реконструкции улицы Баймагамбетова,, в границах от Назарбаева до Фролова. Проект на стадии разработки, сейчас планируется какие работы заложить, чтобы срок службы дорожной одежды продлить. На сегодняшний день при наступлении погодных условий, в этих участках мы планируем произвести текущий ямочный ремонт для ликвидации текущих дефектов, просадок», -объяснил специалист.

В апреле специальная комиссия обследует улицы города. В случае выявления дефектов, которые образовались по вине подрядчиков, компании обяжут переделывать некачественный ремонт.

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