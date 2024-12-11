Цифровой Казахстан: в IT-сфере задействовано свыше 187 тысяч специалистов. Согласно оценке ООН, Казахстан демонстрирует прогресс в области цифровизации. Наша страна занимает 24 место среди 193 государств, а также входит в 10-ку лидеров по индексу онлайн-услуг, сообщает пресс-служба Правительства РК.

На сегодня доступность к госуслугам посредством интернета достигла 92%. В 2024 году IT-отрасль Казахстана продемонстрировала динамичный рост. Количество IT-компаний достигло 18 683. Рост на 16% за последние три года.

Вместе с этим, растет и спрос на IT-специалистов. В настоящее время занятость в IT-сфере увеличилась на 12% до 187 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в этой сфере в 2024 году увеличилась на 54%, достигнув 673 тыс. тенге.

В целях реализации поручения Главы Государства по подготовке 20 тыс. IT-специалистов к 2025 году с помощью стимулирования частных IТ-школ запущена программа Tech Orda. На сегодня ими уже подготовлено более 16 тыс. экспертов в области информационных технологий.

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