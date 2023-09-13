У кого в Казахстане выросла зарплата на 100 000 тенге?

Зарплаты казахстанских IT-специалистов выросли за год в среднем на 100 тысяч тенге, сообщил на заседании правительства глава Минцифры Багдат Мусин, передает informburo.kz По его словам, динамика зарплат в отрасли демонстрирует возможность дальнейшего роста.

Как отметил министр, в стране насчитывается свыше 16 тысяч IT-компаний, в которых работают более 180 тысяч человек. В минувшем учебном году число окончивших учебные заведения по IT-специальностям выросло на 27,6%, до 53 тысяч человек.

«По программе TechOrda гражданам предоставляют возможность получить IT-специальность в передовых IT-школах на основе ваучерной системы. Новую профессию уже получили 2000 человек, у которых тем самым появилась возможность трудоустройства с зарплатой в 450 тысяч тенге», – сказал Мусин.

Такие школы активно открывают по всей стране. Если в 2022 году в Казахстане была 51 IT-школа, то в этом году их уже 83.

C декабря квалификацию педагогов в сфере IT будут повышать путём предоставления учебных курсов, основанных на передовых международных стандартах. До конца года международные стандарты качества внедрят на IT-факультетах.

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