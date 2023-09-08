У кого в Казахстане зарплата 20 000 тенге?

Некоторые сотрудники «Казпочты» в казахстанских селах работают за 20 тысяч тенге в месяц. Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета АО «Самрук-Казына», на котором обсуждалась работа национального почтового оператора, передает Tengrinews.kz.

По информации руководства «Казпочты», четыре тысячи их сотрудников работают на неполную ставку, размер которой в сельской местности составляет в среднем 0,2. Как заметил председатель общественного совета «Самрук-Казына» Болат Жамишев, это всего лишь 20 тысяч тенге.

«Когда вы объявляете, что минимальная зарплата (в компании. — Прим.) — 96 тысяч тенге, а человек «сидит» на 0,2 ставки и получает 20 тысяч тенге, для него это его единственная работа, другой работы у него в селе нет. Это просто означает, что он работает за 20 тысяч тенге. Я думаю, если у вас так много людей работает на 0,2 ставки, это же те отделения, где надо внедрять какие-то другие технологии и не держать людей, пользуясь тем, что никакой другой работы на селе нет, предлагая им не минимальную заработную плату, а 20 тысяч тенге. Мне кажется, это стоит посмотреть», — заявил Жамишев. Как рассказала председатель правления «Казпочты» Асель Жанасова, в прошлом году убыток компании за содержание сельских отделений составил 15,4 миллиарда тенге. Доставка газет, журналов и письменной корреспонденции ежегодно сокращается в среднем на 17 процентов, поскольку многие издания уходят в онлайн. «Тем не менее, если нужно доставить всего одну газету, мы все равно отправляем транспорт», — отметила Жанасова.

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