У кого в Казахстане зарплата свыше миллиона тенге

Свыше 1,5 млн тенге в Казахстане зарабатывают работники страхования и пенсионного обеспечения, передает LS.

Среднемесячная зарплата в I полугодии этого года составила 392,6 тыс. тенге. Номинальные оклады выросли в сравнении с прошлым годом на 11,5%, а реальные – на 2,4%, сообщает Бюро нацстатистики.

Самая высокая зарплата была зафиксирована в сфере страхования и пенсионного обеспечения (кроме обязательного) – 1,5 млн тенге (+71,5%), при этом реальная увеличилась на 57,5%. Здесь стоит отметить, что в I квартале среднее значение в данной отрасли составляло 1,3 млн тенге. То есть за квартал оклад вырос на 200 тыс. тенге.

Вспомогательная деятельность в финуслугах и страховании стоила работодателям в среднем 1,1 млн тенге (+32,1%), реальная зарплата увеличилась на 21,3%. Консультанты по вопросам управления получали 1 млн тенге (+6,3%), а в реальном выражении идет снижение на 2,4%.

Вместе с тем самая низкая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в рыболовстве и рыбоводстве – 128,5 тыс. тенге, с ростом на 2,9%. При этом реальный показатель снизился на 5,5%.

В сфере дошкольного образования оклады составили в среднем 197,6 тыс. тенге, с увеличением в номинальном выражении на 25,2%, а в реальном – на 15%. Работники по обеспечению безопасности и проведению расследований зарабатывали в номинальном выражении 192,8 тыс. тенге (+8,6%), а в реальном их доходы снизились на 0,3%.

В разрезе регионов самый высокий показатель отмечен в Атырауской области – 601,8 тыс. тенге (номинальная: +1%, реальная: -7,5%),

Далее следуют Мангистауская – 576,1 тыс. тенге (номинальная: +10,7%, реальная: +0,4%), Ұлытау области – 511,2 тыс. тенге (номинальная: +11,2%, реальная: +2,6%), Астана – 504,9 тыс. тенге (номинальная: +13,4%, реальная: +3,5%) и Алматы – 468,1 тыс. тенге (номинальная: +15,5%, реальная: +5,7%).

Меньше всего зарплаты в областях Жетісу – 286,8 тыс. тенге (номинальная: +10,6%, реальная: +1,3%) и Северо-Казахстанской – 283,6 тыс. тенге (номинальная: +10,2%, реальная: +0,7%).

Если рассматривать данные за II квартал, то за этот период среднемесячные оклады казахстанцев перевалили за 403,2 тыс. тенге. Это больше, чем в I квартале, на 5,5% в номинальном выражении, на 3,7% – в реальном. А вот медианная зарплата составила 278,3 тыс. тенге.

Напомним, ранее LS показывал в инфографике, как отличаются доходы и расходы в Казахстане и других странах.

Справка

Медианная зарплата находится посередине распределения оплаты: 50% работников получают меньше, 50% – больше. Иными словами, если из 20 работников у десяти зарплата – до 200 тыс. тенге, а у других десяти – от 200 тыс. тенге, то медианная зарплата будет 200 тыс. тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.