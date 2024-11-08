7 ноября за неуплату налога на транспорт в сумме 158 тысяч тенге, в рамках совместной отработки органов государственных доходов, частных судебных исполнителей и сотрудников полиции водворен на штрафстоянку автомобиль «TAYOTA RAV4». Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Костанайской области.

С начала года за неуплату налога на транспорт водворены на штрафстоянку, привлечены к административной ответственности в виде ареста должника, штрафа, приостановления водительских прав 32 должника Костанайской области.

В ведомстве сообщили, что в случае несвоевременного погашения налоговой задолженности, применяются меры принудительного взыскания задолженности. А именно ограничение регистрационных действий в уполномоченных органах, запрет выезда должника за пределы страны, арест должника, приостановление действия водительских прав, арест банковских счетов и иного имущества.

«Во избежание подобных ситуаций, департамент государственных доходов по Костанайской области рекомендует проверить сведения о наличии налоговой задолженности, при наличии погасить долги», — говорится в сообщении.

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