У костанайских мотоспортсменов появилась новая тренировочная трасса. В этом году им выделили землю, несколько месяцев они ее обустраивали, создавали искусственные препятствия и неровности. И вот теперь приступили к тренировкам на новом месте, а в будущем планируют даже проведение международных соревнований, передает alau.kz

Костанайский клуб по мотокроссу существует с 1993 года. С каждым годом популярность столь красочного, но экстремального вида спорта только растет. Но были в клубе и периоды сложностей. Некоторое время у спортсменов не было места для тренировок, и они тренировались на неподходящей для этого территории.

«Пять лет занимались на территории лыжной базы. Были большие трудности, потому что не было трасс, не было земли для тренировки, поэтому даже не было проведения соревнований в Костанае. У нас, когда не было трассы, ребята немножко поникли. Нас было 7 или 8 человек», — рассказал тренер по мотокроссу Роман Саркисов.

Но сейчас количество спортсменов увеличилось, да и повод для радости появился. В этом году клубу выделили участок земли, вблизи лыжной базы. Несколько месяцев тренер и спортсмены самостоятельно приводили эту землю в подходящий не только для тренировок, но и для соревнований вид. Теперь она выглядит вот так.

«Есть определенные критерии трассы, те которые должны выдерживаться, параметры трассы. Ширина, длина трамплинов, ширина трамплинов, сложности трассы, элементы. Трасса состоит с разных элементов, их надо делать и нельзя отклоняться, как мне хочется. Я делаю по стандарту», — пояснил Роман Саркисов.

Эти стандарты в будущем позволят проводить соревнования разного уровня — от областных до международных. Этого события ждут все участники клуба, а их немало — 30 человек. Удивляет и их возраст, самому маленькому мотоспортсмену 6 лет, а самому взрослому 63 года. Но, возможно, это не предел, ведь весной будет очередной набор желающих. Правда, набирать будут немного человек. Занятия кстати, проводятся бесплатно несколько раз в неделю.

«На данный момент у нас больше 20 мотоциклов. На самом деле не хватает техники, если техника появится у нас. Мы надеемся, что она появится, то соответственно мы будем проводить набор и осенью, и зимой, чтобы подготовить их к весне», — поделился Роман Саркисов.

В планах на следующий год у Романа Саркисова оградить территорию мототрассы забором, установить трибуну для зрителей так, чтобы они могли видеть и само соревнование, и подготовку спортсмена, сделать проезд для машин, и вот здесь оборудовать стоянку.

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