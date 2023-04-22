У костанайских перевозчиков проблемы. Что они просят у акимата?

Костанайские предприятия пассажирского транспорта просят продлить им договоры на право обслуживания городских автобусных маршрутов. Однако в акимате областного центра подчеркивают, что сделав это, они нарушат законодательство. Ведь бизнесмены не выполнили важный пункт обязательный для продления договоров — не обновили в нужном количестве автобусный парк.

Два года назад СПК «Тобол» через Фонд развития промышленности приобрели 50 новых автобусов. В рамках реализации проекта по обновлению автобусного парка города был заключен договор о совместной деятельности между СПК, фондом развития и перевозчиками. Сейчас автоперевозчики задаются вопросом: деньги они платят за аренду или сублизинг?

«Мы, получая субсидии из госбюджета, тратим на эти автобусы, а автобусы у нас во владении и по пролонгации не проходят. Мало того, что они не проходят у нас по требованиям конкурсных — автобусы должны быть более 90 мест, а автобусы не в собственности, у нас нет документа», — объясняет заместитель директора ТОО «TTS» Ирина Лавриченко.

Помимо этого перевозчики просят пролонгировать им договоры на право обслуживания городских автобусных маршрутов. Но представители акимата областного центра отмечают, что сделать это не могут, нет законного основания.

«Согласно действующего законодательства имеется таблица по пролонгации, на основании которой высчитывается процент обновления автобусов, который подлежит по договору, на основании чего осуществляются перевозки до 10 лет. На сегодня перевозчики приобрели 50 автобусов, процент недостаточен для пролонгации», — говорит заведующий сектором ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бисенов.

Спор между чиновниками и автоперевозчиками в палате предпринимателей Костанайской области к решению вопроса, к сожалению, не привел. Варианты компромисса найдены не были. При этом ныне действующие договоры с автоперевозчиками истекают в июне. Купить новую технику до этого времени, отмечают бизнесмены, они однозначно не успеют.

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