У костанайских предприятий, учредителями которых являются иностранцы, возникли проблемы

Согласно проверки прокуратуры, оказывается, что работать в нашей стране они не имели права, так как при регистрации своего бизнеса у них не было специальной визы иммигранта, о которой предприниматели узнали два месяца назад, получив уведомления о нарушении.

Сегодня в Костанае работает более 160 компаний, где учредителями являются граждане других государств. В основном РФ, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Украины, Белоруссии. Но есть и из дальнего зарубежья — Турции, Китая, Франции, Кипра и Афганистана. По данным палаты предпринимателей Костанайской области, в конце прошлого года у них начались проблемы. Прокуратура Костаная провела проверку и установила, что компании, зарегистрированы незаконно. И всему виной нормы Закона «О миграции», в ст.40 которого прописано, что юрлицу-иностранцу запрещено создавать предприятия в Казахстане, если он не получил визу на въезд в качестве бизнес-иммигранта. Но дело в том, что въехали они в нашу страну по безвизовому режиму, и уже здесь без проблем смогли зарегистрироваться свой бизнес и работать.

«По результатам установлено, что анализа прокуратура внесла представление в УГД города, и Управление госдоходов исполняя данное представление в настоящее время начала подавать исковые заявления в суд о признании регистрации указанных компании не действительными. Последствия могут быть очень серьезными, 160 компании, сотни контрагентов, а в случае признания регистрации не действительными, как следствие будет поставлен вопрос о признании всех сделок с контрагентами за все года не действительными и естественно будут доначисляться налоги, несмотря на то, что сделки действительно совершались и нарушений законности при этом не допускалось», — отметил заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов.

При этом, по закону, если иностранный гражданин решит открыть бизнес в стране из за рубежа, то виза «бизнес-иммигрант» не нужна. Палата предпринимателей провела свой анализ и сделала выводы, что нарушений закона при регистрации не допущено. Якуб Челик открыл свой бизнес в Костанае 4 года назад, вполне успешно, говорит, работал, а два месяца назад ему пришло уведомление, что его бизнеса как бы и нет, а он — нарушитель.

«Есть в законе проблемы. Почему я должен страдать, где были госорганы при регистрации компании?», — возмущается директор и учредитель ТОО «Азия Трейд 2018» Якуб Челик.

Генеральная прокуратура страны мнение палаты предпринимателей Костанайской области тоже подтверждает. Закон «О госрегистрации юрлиц» не требует у иностранных граждан при учреждении предприятия наличие визы «бизнес-иммигрант». В этой связи Генпрокуратура уже направила письмо в Министерство юстиции об устранении данного пробела

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