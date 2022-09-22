«У меня 80 человек получили повестки» — глава казахстанского банка о мобилизации

Председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова на Growth Forum рассказала, что после объявления мобилизации 80 сотрудников Москоммерцбанка («дочки» Halyk Bank) получили повестки, сообщает BES.media.

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Вчера, после объявлении мобилизации, у меня в Москоммерцбанке под риском оказались 80 человек, в основном айтишники, которые уже получили повестки. То есть ежедневные операционные вопросы, о которых мы не задумывались, нужно срочно закрывать. Где найти женщин, которые должны заменить этих мужчин», – сообщила Умут Шаяхметова, передает informburo.kz

По словам Шаяхметовой, вызовы усложняются с каждым разом.

«Мы пережили ковид, который научил быстро операционо перестраиваться. И мы не знаем, что нас ждёт дальше в 2022 году. Это огромные вызовы и ответственность за банк, экономику страны и наших клиентов», – сказала глава банка

Она добавила, что нужно пользоваться новыми перспективами.

«Я вижу, что у нас много возможностей. Растёт кредитование. Мы кредитуем наших клиентов, у которых растёт оборотка. Растёт объём продаж, есть новые идеи по созданию и релокации заводов в Казахстане. Нам необходимо этот момент использовать. Тут важна роль государства, бизнеса и банкиров, которые должны поддержать. При этом не нарушая правила, законодательные и санкционные нормы, найти баланс, который будет нам только в созидание и благо», – заключила она.

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